"Quem desvia energia faz com que todos os consumidores paguem por uma tarifa mais cara. E, no caso do comércio, existe ainda concorrência desleal com os estabelecimentos que atuam dentro da regularidade." Sidney da Costa, executivo de Perdas da CEEE Grupo Equatorial.

"O aumento da taxa de juros para 13,25% faz parte da herança maldita de Campos Neto. A mudança passa a valer agora, mas foi decidida ainda na gestão do BC do escolhido por Bolsonaro. Isso dificulta sobremaneira o investimento produtivo no Brasil, mas seguiremos trabalhando para vencer mais este atraso." Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

"Não podemos nos preocupar com o plano de saúde A ou B. Nós temos o direito, como cidadãos que somos, de exigir melhorias no atendimento SUS para todas as nossas demandas na área da saúde." Eunice Luz, diretora do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos (Sindnapi).

"Vou impor tarifas à União Europeia? Você quer a resposta verdadeira ou uma resposta política? Com certeza. A União Europeia nos tratou de forma terrível." Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, criticando o superávit comercial europeu com seu país.