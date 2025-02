Alexandre Velho, presidente da Federarroz

"Apesar de os resultados fiscais seguirem positivos, o Rio Grande do Sul segue com questões estruturais que demandarão especial atenção, como a dívida com a União, os precatórios e os gastos previdenciários." Itanielson Dantas Silveira Cruz, secretário-adjunto da Fazenda do RS.

"De modo geral, o crescimento do setor industrial em 2024 pode ser entendido a partir de fatores como o maior número de pessoas incorporadas pelo mercado de trabalho, a queda na taxa de desocupação, o aumento na massa de salários e o incremento no consumo das famílias, beneficiado por estímulos fiscais, maior renda e evolução na concessão do crédito." André Macedo, gerente da pesquisa no IBGE.

"Não permitiremos que um órgão internacional intervenha em nossa soberania." Manuel Adorni, porta-voz da presidência argentina, sobre a saída do país da OMS.

"É uma safra (de arroz) boa, mas não extraordinária. Nas regiões em que ocorreram perdas pelas chuvas, os produtores estão tendo custos para recuperar o solo, canais, fazer dragagem e recuperar espaços para armazenagem. Isso tudo pode elevar o custo do investimento em 5%." Alexandre Velho, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz).