"Os professores já desenvolvem estratégias para lidar com o uso do celular em sala de aula. Agora, com o respaldo da lei, eles têm mais segurança para manejar essa questão e diminuir conflitos." Débora da Rosa, professora de Psicologia da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

"O mundo é muito binário, costuma pensar apenas em questões como preto ou branco, homem ou mulher. E tudo que foge ao binarismo, a sociedade tende a refutar. E o mercado de trabalho historicamente se fecha para as pessoas trans. Elas têm dificuldades como um todo. Acessar políticas públicas é sempre difícil. E quando você fala de empregabilidade, as condições ainda são precárias." Nélio Georgini, que é coordenador de Diversidade e Inclusão do Instituto Rede Incluir.

"Não há antagonismo entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente." Adolfo Brito (PP), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na entrega do balanço do projeto RS Sustentável.

"É evidente que a Justiça no Brasil precisa de mais celeridade, e essa também é uma demanda da Ordem, mas isso não pode ser obtido com restrição do acesso à Justiça e do direito à ampla defesa." Leonardo Lamachia, presidente da OAB/RS.