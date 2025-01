"A gente se deu conta o quanto as previsões mais pessimistas com relação à chegada dos impactos da mudança do clima se confirmaram. Eu acho que, com esse sentido de urgência e sobretudo com esse sentido de oportunidade, daria para fazer uma grande mudança na economia mundial com as tecnologias atuais e com os instrumentos atuais." André Corrêa do Lago, embaixador e presidente da COP-30."Essa decisão de Trump (congelamento dos programas de assistência financeira federais) é fora da lei, é perigosa, destrutiva, cruel. É ilegal." Chuck Schumer, líder do partido democrata no Senado dos EUA."Temos um período anual de estresse hídrico entre 15 de novembro e 30 de março. Nestes meses, é fundamental que a população reforce os cuidados e o controle para evitar o desperdício de água." Denner Gelinger, secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Gravataí."A indústria está pedindo descarbonização, até porque, hoje em dia, isso é requisito para financiamentos. O agro também é interessado em promover a transição energética, com a produção de amônia verde. Outro mercado que está crescendo no Estado é o dos data centers, que precisam de muita energia." Daniela Cardeal, presidente do Sindienergia-RS.