Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

"O pagamento por Serviços Ambientais é uma ferramenta do governo do RS para apoiar a proteção ao meio ambiente, que cria as condições para a proteção integral das unidades de conservação de domínio privado. O Estado apoiará os proprietários dessas reservas a fim de garantir sua preservação contínua." Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente (Sema) do RS.