"A melhor política social é o controle da inflação." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC).

"Queremos em 90 dias estar com essas casas permanentes prontas (para a população atingida pelas enchentes), queremos entregar mais rápido que todo mundo, para resolver o problema." Claudio Teitelbaum, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon-RS).

"Regiões como Cidade Baixa e Menino Deus, mais próximas ao Centro, concentravam a maior população negra e pobre de Porto Alegre até o século XX, quando essas famílias começaram a ser expulsas dali e obras para conter as cheias foram iniciadas. Fazia muitas décadas que esses locais não enchiam por causa da infraestrutura que chegou assim que as populações mais ricas ocuparam aquele espaço." André Augustin, pesquisador do Núcleo do Observatório das Metrópoles sediado na Ufrgs.

"A ideologização do discurso anti-ambiental contra a ciência, a democracia e os povos tradicionais trouxe um prejuízo gigantesco em relação à pauta ambiental. Contudo, alguns elementos permanecem sendo atrativos mesmo para parlamentares não alinhados com questões maiores." Marcos Woortmann, diretor-adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade.