"A consideração do risco climático pressupõe comparar o custo de não fazer nada versus o custo de fazer alguma coisa. Numa concessão do tipo Parceria Público-Privada (PP) esses riscos hoje são vistos como força maior. Talvez tenham que considerar, pelo menos parte deles, como recorrentes. São mudanças na forma de contabilizar economicamente a mudança do clima." Maria Netto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade.

"As cidades temporárias são locais para que, durante algum tempo, as pessoas possam estar albergadas com mais conforto e dignidade." Gabriel Souza (MDB), vice-governador do RS.

"Essa enchente de maio foi muito acima do que já tínhamos visto no passado. Em setembro, ela esteve 2,20 metros acima da maior cheia da história, mas agora, no início do mês, ela superou em mais 2 metros a cheia de setembro. O rio subiu 24 metros acima do seu leito normal." Sandro Herrmann, prefeito de Colinas.

"Para o produtor ter acesso a crédito neste momento só tem uma solução que é o fundo garantidor. Fizemos isso na pandemia e faremos agora na reconstrução do Rio Grande do Sul." Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.