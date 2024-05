"Temos vários relatos dramáticos de produtores que perderam casas com as enchentes, animais nas propriedades, arroz colhido que estragou. O momento é de muita tristeza." Alexandre Velho, presidente da Federarroz.

"É necessário um plano concreto (no RS), por exemplo, para enfrentar as doenças respiratórias. Quem tem asma ou bronquite crônica, principalmente crianças pequenas, agora pode ver o quadro piorar." Fátima Marinho, pós-doutora em epidemiologia pela Universidade de Montreal, no Canadá.

"As regras (do orçamento do governo) são alteradas ao sabor da conveniência e da circunstância, se o governo não tem previsibilidade, não tem planejamento, não se programa, imagina a população brasileira que é impactada por esse tipo de situação." Rogério Marinho, líder da oposição no Senado (PL-RN).

"Os locais mais atingidos incluem os principais polos industriais do RS, impactando segmentos significativos para a economia do Estado." Arildo Bennech Oliveira, presidente em exercício da Fiergs.

"Se fosse possível, gostaria que a primeira partida da seleção brasileira (pela Copa do Mundo Feminina de 2027) fosse no RS. O Estado e o povo gaúcho merecem." Marta, eleita seis vezes pela Fifa a melhor jogadora de futebol do mundo.