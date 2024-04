"O usuário é frequentemente o elo mais fraco da corrente. Apesar dos avanços tecnológicos e dos robustos sistemas de segurança implantados pelas organizações, a vulnerabilidade humana permanece como uma constante inabalável, muitas vezes subestimada." Robert Souza, diretor-executivo da Inove Dados e consultor especializado em segurança da informação.

"O futebol sentiria falta de jogadores como o Vini Jr. se ele decidisse por uma pausa por causa do racismo. Precisa ser feito mais para apoiar esses jogadores." Jude Bellingham, meia do Real Madrid.

"O Brasil já tem as condições mais competitivas de produção de energia limpa do mundo. Portanto, agora temos que aproveitar todo o investimento que foi feito para caminhar no sentido da desoneração da energia do consumidor." Rui Costa, ministro da casa civil.

"O surto de dengue (em 12 de 25 países cobertos pela Opas) claramente está associado a uma atuação de mudança climática." Carlos Melo, especialista em arboviroses da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

"A capacidade mundial de absorver um novo choque da China é menor do que era no passado." Aaditya Mattoo, economista-chefe para a Ásia Oriental e Pacífico do Banco Mundial.