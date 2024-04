"O tema conflito de interesses ficou tão amplo na Lei das Estatais, aprovada no auge do lavajatismo, que, na prática, somente agente do mercado está habilitado a fazer parte do conselho de administração (CA) da maior empresa do país (Petrobras). Isso tem que ser mudado." Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros.