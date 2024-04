"Mesmo após o primeiro corte nas taxas, a nossa política monetária permanecerá restritiva; ela precisa permanecer." Peter Kazimir, dirigente do Banco Central Europeu e presidente do BC da Eslováquia.

"A Anvisa não é apenas importante para a indústria farmacêutica, mas para o Brasil. Precisa de autonomia financeira e adequada estrutura humana e tecnológica para, de forma ágil, atender aos interesses da nossa população, quer em termos de agilidade na concessão de registros, quer na fiscalização dos setores que regula." Nelson Mussolini, presidente do Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos).

"O desafio do projeto inédito que capacitará 2.500 agentes indígenas em todo o Brasil é chegar ao máximo de aldeias possíveis, além de trabalhar a interculturalidade com esses povos, promovendo a saúde para essas comunidades que, muitas vezes, não têm acesso a nenhum recurso." Ana Paula Tussi, líder operacional do projeto no Hospital Moinhos.

"A liberdade é um bem maior. Infelizmente, fomos cercados, de uma hora para outra, sem perceber, como o sapo na água fria. A água foi esquentando e quando ela ferveu, a gente já estava dentro da panela." Magno Malta, senador (PL-ES).