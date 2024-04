"O Brasil tem que deixar de ser um país de faz de conta e as pessoas precisam respeitar a legislação. A legislação é clara e diz que todos os animais de grande porte, como fila, rottweiler e pitbull, têm que andar em áreas comuns, que as pessoas frequentam, com focinheira, coleira, guia. E que seja confortável para os animais." Reinaldo Veloso, presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro.

"Hoje a Itália está ligada a São Paulo e ao Rio de Janeiro, mas o Rio Grande do Sul acaba ficando de fora. É importante inserir os gaúchos no eixo de trabalho e negócios do Brasil." Valerio Caruso, cônsul-geral da Itália.

"O Brasil está criando um espaço próprio dentro do sistema internacional onde ele está claramente se colocando em uma posição de moralidade em termos do que está acontecendo contra os palestinos, ao mesmo tempo ele está tentando colocar um pouco mais de responsabilidade em ações de Israel." Rashmi Singh, pesquisadora do programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

"A polícia não pode lavrar um flagrante dizendo 'um homem negro'. Ela tem que narrar o crime." Luiz Fux, ministro do STF.