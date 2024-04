"À medida que os Estados Unidos fecham a sua fronteira, a China inundará o resto do mundo com produtos baratos." Arthur Budaghyan, estrategista-chefe para mercados emergentes e China na BCA Research.

"O Brasil precisa conhecer as suas potencialidades e, caso as reservas de petróleo e gás natural no Amapá sejam confirmadas, definir a utilização desses recursos para proteger a floresta Amazônica e financiar a transição energética. Sem saber o que temos, não podemos fazer nada. É só especulação." Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

"Ações mais profundas se fazem necessárias para garantir a liberdade de expressão e opinião no Irã. O Brasil continua preocupado com relatos de violações dos direitos das mulheres, assim como de defensores dos direitos humanos e de minorias étnicas e religiosas." Tovar da Silva Nunes, embaixador brasileiro na Organização das Nações Unidas (ONU).

"Houve declarações muito ambíguas dos Estados Unidos e do Canadá sobre este incidente. Somos parceiros econômicos e comerciais, somos vizinhos e sua posição está muito indefinida até agora." Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, sobre a invasão da Embaixada do México no Equador.