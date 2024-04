"Temos a necessidade de melhorar a logística férrea para a exportação dos nossos produtos e importações que vão servir ao setor produtivo. Entendemos que, de maneira articulada, com os três estados (RS, SC, PR) agindo em conjunto, vamos ter melhores condições de atingir esse objetivo." Gabriel Souza (MDB), vice-governador do Rio Grande do Sul.

"A nossa projeção, em 2024, é de atingirmos 685 mil ações judiciais relacionadas à saúde até dezembro, número que representa crescimento de 20% em relação ao ano passado." Daiane Nogueira de Lira, conselheira do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde.

"É impossível continuar no estado de coisas atual. As big techs se arrogam de poderes imperiais. Descumprir ordem judicial, como ameaça Elon Musk - dono do X (antigo Twitter) -, é ferir a soberania do Brasil. Isso não será tolerado. A regulação torna-se imperativa ao Parlamento." Orlando Silva (PCdoB-SP), deputado federal e relator do PL das Fake News.

"Sem Judiciário independente e garantidor da eficácia dos seus julgados, não há garantia de direito. Sem a garantia do Estado Democrático de Direito, não há segurança da democracia. Sem democracia não há liberdade. E sem liberdade não há dignidade." Cármen Lúcia, ministra do STF.