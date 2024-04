"É necessário estudarmos, caso a caso, como é possível aumentar a promoção turística e como podemos aderir em situações nas quais o trade também vai ofertar valores promocionais para que, num conjunto de mecanismos, possamos evoluir e efetivamente reduzir o preço das passagens aéreas." Luiz Fernando Rodriguez Júnior, secretário de Turismo em exercício do RS.

"A grave recessão de 2014 a 2016 foi fruto de uma desconexão da classe política com os problemas econômicos do País. Houve muitos erros de política econômica apesar dos alertas." Zeina Latif, economista.

"Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegociável." Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União (AGU).

"Parece que o cobertor está ficando cada vez mais curto e as ameaças à liberdade de expressão estão repercutindo fora do Brasil. Nada mais odioso do que a censura. Viva a liberdade e o respeito à Constituição tão relativizada nos últimos tempos." Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado.