"O plano de transição ecológica do Brasil é de US$ 150 bilhões por ano. É um investimento muito bom, mas parte disso precisa vir de investimento estrangeiro direto, não pode vir apenas dos mercados brasileiros." Paul Polman, ex-CEO da Unilever.

"Em 2016, Donald Trump concorreu para derrubar Roe vs. Wade (sobre o direito constitucional ao aborto). Agora, em 2024, ele está concorrendo para aprovar uma proibição nacional do direito de escolha das mulheres. Estou concorrendo para tornar Roe vs. Wade a lei do país novamente, para que as mulheres tenham uma garantia federal do direito de escolha. Trump não confia em mulheres. Eu confio." Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.

"As câmeras corporais aumentam o número de prisões e de apreensões, de flagrantes, e protegem a vida do policial." Mário Luiz Sarrubbo, secretário nacional de Segurança Pública.

"Ao investir na saúde emocional e mental das mulheres e famílias, não estamos apenas construindo uma sociedade mais resiliente e produtiva, mas também assegurando um futuro mais equitativo e promissor para todos os gaúchos." Thiago Duarte (União Brasil), deputado estadual.