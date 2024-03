"A China apostou na eletrificação dos veículos, e nós achamos que (o híbrido flex) seja o melhor caminho (para o Brasil). Será que as empresas têm metas de empregos? Nós sabemos que se fizermos uma comparação de um motor a combustão com um motor elétrico, é 60% menor o número de peças (no elétrico)." Moisés Selerges Júnior, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

"Infelizmente, nosso mundo mostra que nenhuma cidade ou país pode estar completamente imune à ameaça do terrorismo." Dmitri Peskov, porta-voz do governo russo.

"A confiança do comércio inicia 2024 com ganhos, mas, apesar dos resultados positivos no ambiente macroeconômico de 2023, o nível dos indicadores sugere cautela com os próximos meses." Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV.

"Cada vez mais estamos precisando de um olhar mais corajoso por parte dos parlamentares do governo para tratar de uma coisa básica. A reforma administrativa, a PEC 32 - proposta pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) -, foi branda para os olhos de quem paga imposto, branda para os olhos dos mais liberais, e trata de pontos sensíveis para as corporações." Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.