"Em 2023, a gente começou a observar uma onda de calor no inverno, coisa inédita no clima. Isso disparou o processo de transmissão da dengue em diversas áreas já em outubro e novembro do ano passado." Christovam Barcellos, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz.

"Existe uma crise de humor no mundo. É evidente que houve avanços sociais, mas as pessoas estão com receio de tocar em determinados assuntos, quando é possível falar sobre todos os assuntos, dependendo do olhar." Fabio Porchat, humorista, ator e apresentador.

"Liderar não é comandar, é descobrir talentos." Daniel Spinelli, especialista em desenvolvimento humano das organizações.

"Ter o ambiente político correto e metas e objetivos é extremamente importante. O dinheiro flui para onde há clareza real em torno dos objetivos e onde há bom suporte político." Jon Moore, CEO da BNEF, organização de pesquisas da Bloomberg.

"Estamos mobilizados para que a agricultura empresarial continue impulsionando a nossa economia e fazendo exportação, mas teremos um olhar muito atencioso à produção de alimentos." Edegar Pretto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento.