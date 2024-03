"Não esperamos que seja apropriado começar a reduzir as taxas de juros até que estejamos mais confiantes." Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o banco central norte-americano.

"Lógico que essa prisão (do delegado Rivaldo Barbosa) me deixou perplexo. Como é que pode um negócio assim? É impressionante. É um negócio de deixar de queixo caído." General Richard Fernandez Nunes, secretário de Segurança do RJ na época do assassinato da vereadora Marielle Franco.

"Queria lembrar aos colegas deputados que a comida vem da terra. Então se nós não podemos deixar plantar, daqui a pouco, do céu, de Cuba, não vai vir, tem que vir da terra." Maurício Marcon, deputado federal (Podemos-RS).

"Entendemos que a solução para as propriedades rurais, para todos os biomas e para o Brasil, não é desmatar mais e ter vegetação de menos. Mas, ao contrário, reflorestar, recuperar a vegetação nativa." Clarissa Presotti, especialista de políticas públicas do WWF-Brasil.

"O racismo é sempre absoluta e totalmente desprezível e rejeitável e não tem lugar em uma sociedade como a espanhola." José Manuel Albares, ministro das Relações Exteriores da Espanha, em solidariedade ao jogador do Real Madrid Vinícius Júnior.