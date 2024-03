"Daremos as mãos firmemente enquanto atendemos às demandas dos tempos para proporcionar um novo ponto de virada para a amizade Rússia-Coreia do Norte, que tem raízes e tradições históricas longas, e avançar para construir uma nação forte." Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, sobre a reeleição de Vladimir Putin na Rússia.

"Se você afirma usar Inteligência Artificial em seus processos de investimento, precisa garantir que suas representações não sejam falsas ou enganosas." Gurbir Grewal, diretor da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

"Aqueles que prezam pelas artes, a literatura, a cultura e compreendem a conexão delas com a cidadania, estejamos sempre prontos para gritar, seja onde for, Censura Nunca Mais!" Adeli Sell, vereador (PT) em Porto Alegre, sobre o veto em algumas escolas ao livro O avesso da pele, de Jeferson Tenório.

"Quando existe um aumento real no faturamento temos que celebrar. Ainda mais diante de um cenário onde a inflação continua em alta, as taxas de juros permanecem elevadas e os lojistas possuem custos elevados na renovação de estoque. E a nossa expectativa positiva se baseia no fato de a Páscoa ser uma data com forte apelo emocional." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.