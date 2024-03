"Trabalhamos muito para que esta edição do South Summit seja ainda mais transformadora nesse caminho sem volta, que é sermos a capital da inovação." Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre.

"A Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim) coloca em evidência uma das principais tradições do nosso Estado, o chimarrão, além de projetar a nossa cidade (Venâncio Aires) para além do Rio Grande do Sul." Vilmar de Oliveira, presidente da Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim).

"Vamos tomar as medidas necessárias para garantir o suprimento energético e manter o nível dos reservatórios. O setor elétrico tem que estar sempre atento para evitar imprevistos e priorizar a segurança aos consumidores." Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

"A recomendação de tempo de duração de sono para adultos é entre seis e nove horas. Em paralelo à redução do sono, vemos um aumento na obesidade. Isso não é necessariamente causa e efeito direto, mas é uma correlação muito importante." Ana Caramori Krieger, professora de clínica médica no Departamento de Medicina, Neurologia e Genética do Centro Weill Cornell de Medicina do Sono, do Hospital Presbiteriano de Nova York.