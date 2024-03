"É um evento em Porto Alegre, mas que conecta pessoas de todo o Brasil e, também, do mundo. O South Summit proporciona conversas, interações e tem a missão de concretizar negócios." Everaldo Daronco, diretor de Ambientes de Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.

"O número de filhos por mulher caiu 13% entre 2018 e 2023 no País, mas cresceu 16,8% entre as com mais de 40 anos, segundo o IBGE. Um dos motivos para isso é o avanço das técnicas de reprodução assistida, que viabilizam a gestação em idade mais avançada, associadas ao congelamento de óvulos, que permitem às mulheres escolherem o melhor momento para a maternidade." Mariangela Badalotti, ginecologista, diretora do Fertilitat Centro de Medicina Reprodutiva.

"As indústrias extrativas (-6,3%) e de produtos alimentícios (-5%) tiveram quedas muito superiores à média da indústria em janeiro. A gente tem 30% da indústria com essas duas atividades." André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

"O mercado está mais competitivo e as exportações na área agrícola e pecuária estão mais difíceis porque os preços baixaram bastante. Porém, temos que trabalhar porque é só o trabalho que resolve." Marivaldo Tumelero, presidente do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE-RS).