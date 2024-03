"O PIB cresceu 2,9% em 2023. Quem segurou esse resultado, mais uma vez, foi a agropecuária, que cresceu 15%. Mostrou de novo que é campeã em gerar riqueza e segurança alimentar. Logo, precisa ser tratada como prioridade. Passou da hora de esse governo responder aos problemas que o setor está enfrentando em 2024, como quebra de safra e de preços." Tereza Cristina (PP-MS), senadora.

"A mobilização contra o feminicídio e outras formas de violência salva vidas. Já perdemos mulheres demais, e ainda perderemos. É a denúncia incansável que preservará a vida de tantas outras." Isabela Reis, uma das autoras do relatório Elas Vivem: Liberdade de Ser e Viver, da Rede de Observatórios da Segurança.

"A maior cientista brasileira, vou ousar dizê-lo, Johanna Döbereiner é a mulher que permitiu, pelas descobertas dela, que o cerrado brasileiro pudesse produzir soja, açúcar." Hildete Pereira de Melo, professora universitária e uma das autoras do livro Pioneiras da Ciência no Brasil.

"A menopausa afeta negativamente três em cada cinco mulheres no ambiente de trabalho, o que equivale a 59%. Porém, como estamos ajudando essas mulheres? Como essa mulher está sendo vista no mercado de trabalho?" Márcia Selister, líder do Comitê de Saúde do Grupo Mulheres do Brasil de Porto Alegre.