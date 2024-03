"Temos uma longa história de cooperação bilateral nas áreas de portos, transporte marítimo e logística. Acredito que o Brasil, em geral, e o Porto do Rio Grande, especialmente, têm grandes oportunidades de ser parte da economia do futuro, com base no desenvolvimento sustentável." Afke Mulder, vice-embaixadora do Reino dos Países Baixos e Chefe da Rede Econômica no Brasil.

"Os candidatos que utilizarem a inteligência artificial negativamente para prejudicar seus opositores, para deturpar o sentido das informações buscando ganhar as eleições, a sanção será a cassação do registro e, se já estiverem sido eleitos, a cassação do mandato." Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do STF.

"O ano 2024 é já de muitos compromissos de trabalho. A propósito dos meus 95 anos chegando, repito, como lema, que é com muita coragem que ainda estou aqui." Fernanda Montenegro, atriz.

"Nossas cidades estão sofrendo com a violência de imigrantes. Eles estão brigando na mão com policiais nas ruas. Se fizessem isso nos países de onde viera, seriam mortos. O mundo está rindo de nós." Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e candidato nas primárias à nomeação republicana para concorrer à presidência dos EUA.