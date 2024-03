"A economia desacelerou. Taxa de juro continua das mais altas do mundo. O PIB desacelerou, mas não o suficiente para nos tirar do entorno ali dos 3%." Fernando Haddad (foto), ministro da Fazenda.

"Para as emendas, o que importa muitas vezes não é a política pública, mas o quão fácil é transferir recurso para aquela localidade, para aquela base. Atender, então, aos interesses que são muito localistas e também muito corporativistas." Alessandra Cardoso, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, para quem o poder do Congresso sobre o orçamento dificulta a execução de políticas públicas.

"A aprovação da nova versão do Marco Legal dos Games é uma vitória do setor da economia criativa que mais cresce no Brasil." Rodrigo Terra, presidente da Abragames.

"Quando nos deparamos com dados sobre um acidente de trabalho, já sabemos que a causa da morte tem relação com aquele ambiente. Mas em muitos outros casos não é possível entender, por isso vamos ouvir instituições que agrupam trabalhadores, como sindicatos e centrais, e trabalhar com outras literaturas sobre o tema." Altamira Simões de Sousa, conselheira no grupo de trabalho sobre acidentes de trabalho do governo federal.