"As PPPs são oportunidades para ampliação de investimentos e melhora na prestação do serviço público. O Impulsiona RS é um projeto pioneiro no País. Percorremos o Estado apresentando o projeto e mapeando possibilidades para os municípios." Pedro Capeluppi, Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ).

"Os partidos alegam que as mulheres não têm interesse em política, mas a verdade é que elas sabem que as barreiras internas dos partidos são tão grandes que dificilmente vale a pena correr atrás de uma candidatura." Graziella Testa, professora na Fundação Getulio Vargas, sobre o Brasil ter a Câmara dos Deputados mais desigual em gênero da América do Sul.

"É importante notar, e os líderes europeus sabem disso, que Putin não estava apenas embarcando nesta guerra para erradicar a soberania da Ucrânia. Ele próprio afirmou que se tratava de redesenhar a arquitetura de segurança europeia e global." Steven Horrell, capitão aposentado da inteligência naval norte-americana e pesquisador do Centro de Análise de Política Europeia.

"Precisamos bater Joe Biden em novembro e eu não acredito que Donald Trump consiga fazer isso." Nikki Haley, pré-candidata republicana à presidência dos Estados Unidos.