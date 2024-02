"Choques climáticos têm uma tendência crescente de instabilidade da inflação e dificultam perspectivas futuras sobre a estabilidade de preços." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

"Precisamos ganhar vantagens competitivas para nossas indústrias. Vamos descarbonizá-las para recuperar a nossa manufatura, para agregar valor e empregos de qualidade. O B-20 (grupo que reúne entidades empresariais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia) e o G-20 nos dão a oportunidade de trabalharmos juntos por esses objetivos." Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

"O Brasil poderá dar grandes lições para o mundo. Tem condições de ser um dos líderes globais no processo de descarbonização." Mark Carney, copresidente da Glasgow Financial Alliance for Net Zero e enviado especial da ONU para Ação Climática e Finanças.

"Estamos muito empenhados em construir uma solução que permita a redução da tarifa e a realização das obras que a Metade Sul necessita no polo rodoviário de Pelotas. Essa construção é possível e vamos trabalhar em conjunto com o Ministério dos Transportes para resolver essa questão." Eduardo Leite, governador do RS.