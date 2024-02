"Por enquanto, a gente não resolveu o problema, mas conseguimos que Guiana e Venezuela se sentassem e começassem um diálogo (sobre o território de Essequibo), que não é curto, não é simples, mas começou." Gisela Padovan, embaixadora e secretária de América Latina do Ministério das Relações Exteriores.

"Tratar de forma mais dura os 95% dos presos que têm exercido corretamente esse direito e têm nesse direito à saída temporária uma forma de fortalecimento do seu vínculo com a sociedade e a família acaba gerando uma tensão no sistema penitenciário e uma resposta inadequada do ponto de vista da política pública." Gabriel Sampaio, diretor de Litigância e Incidência da Conectas Direitos Humanos.

"O salário-mínimo é um poderoso instrumento de distribuição de renda, mesmo se considerarmos o trabalho informal, porque ele é referência para os valores pagos a trabalhadores. O aumento da renda faz aumentar o consumo, a produção, criando um círculo virtuoso positivo, menos doenças. As pessoas se alimentam melhor, moram melhor." Paulo Paim, senador (PT-RS).

"Qualquer pessoa normal deseja que a guerra termine. Mas ninguém permitirá o fim da Ucrânia." Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia.