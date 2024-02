"A Polícia Penal trabalha constantemente para impossibilitar e dificultar a entrada de substâncias ilícitas e de aparelhos celulares nos estabelecimentos prisionais." Cesar Kurtz, secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo em exercício do RS.

"Entre os serviços que compõem o saneamento básico, a coleta de esgoto é o mais difícil, pois demanda uma estrutura mais cara do que os demais. O Censo 2022 reflete isso, mostrando expansão do esgotamento sanitário no Brasil, porém com uma cobertura ainda inferior à da distribuição de água e à da coleta de lixo." Bruno Perez, analista da pesquisa do IBGE.

"Se a criança tem algum atraso ou algum risco, ela necessita de uma avaliação e uma intervenção imediatas." Liubiana Arantes de Araújo, presidente do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria.

"Somos totalmente favoráveis a iniciativas que possibilitem ganhos aos produtores, mas o que temos visto são ações que serão, em grande parte, subsidiadas pelo governo. Considerando o contexto de mercado mundial, que ainda tem uma grande demanda pelo produto, e que o Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo há mais de três décadas, faz sentido liderarmos esse tipo de discussão?" Iro Schünke, presidente do SindiTabaco.