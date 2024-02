"Não tenho a menor dúvida de que a flexibilização do programa de habitação foi importante. Algumas empresas que não trabalhavam com Minha Casa, Minha Vida, ao ter esse teto alterado, passaram a olhar para o programa com outros olhos. Ou seja, encaixou um público." Ricardo Prada, diretor para assuntos de Habitação de Interesse Social do Sinduscon-RS.

"A mobilização da população negra tem sido fundamental para a democracia brasileira, e os dados e a realidade mostram isso de forma incontestável." Allyne Andrade, superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos.

"Em 2023, tivemos a entrada da influenza aviária no Brasil, que testou o que já vínhamos adotando, que eram os dispositivos de biosseguridade. Cabe a nós, da avicultura comercial, da indústria, da produção, da técnica encarar com seriedade esses dispositivos, que serão nossa proteção máxima." José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

"O projeto do Bairro Empreendedor vem para auxiliar na revitalização do 4º Distrito e do Centro de Porto Alegre, tanto pela perspectiva do empreendedorismo, quanto pelo resgate da autoestima dos empreendedores, agregando qualidade aos pequenos negócios por meio da inovação." André Vanoni de Godoy, diretor-superintendente do Sebrae RS.