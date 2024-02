"Precisa ser dito que o governador se elegeu dizendo que não aumentaria impostos. Ele já sabia das contas públicas." Simone Leite (foto), presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federasul.

"Podemos observar nesta segunda pesquisa que os materiais escolares estão com o preço mais acessível e que a variação entre o maior e o menor preço diminui." Wambert Di Lorenzo, diretor do Procon de Porto Alegre.

"O Tesouro Direto é um excelente instrumento para a democratização de investimentos no País, além de incentivar a inclusão financeira, inclusive com programas personalizados que temos desenvolvido." Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil.

"De forma mais objetiva, o setor de moda e vestuário no Brasil está muito mais competitivo e desafiador pois, além dos fatores naturais de aumento da concorrência e desafios pela ampliação da oferta de novas marcas, categorias, canais e players, incluindo a própria indústria operando varejo, temos também as plataformas de e-commerce globais, com isenção de impostos de importação, em flagrante desigualdade competitiva com marcas e negócios formais estabelecidos no País." Marcos Gouvêa De Souza, sócio da consultoria especializada em varejo GS & MD.