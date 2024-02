"O Rio Grande do Sul é o Estado com maior índice de envelhecimento do País. Nós, como gestores públicos, dentro do conceito de segurança habitacional que trabalhamos, devemos pensar em ações que assegurem a qualidade de vida dessa população." Carlos Gomes, secretário de Habitação e Regularização Fundiária do RS.

"Nossa busca é por um Judiciário eficiente, acessível e sustentável, atendendo melhor a sociedade brasileira." Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ganha Porto Alegre, ganha o Rio Grande. Momento histórico para construir. A prefeitura se somou verdadeiramente ao projeto liderado pelo governo do Estado para o sonho da revitalização do Cais Mauá sair do papel." Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre.

"Errará grosseiramente qualquer um que aposte em uma suposta inércia desta Câmara dos Deputados em 2024. Seguiremos firmes na prática da boa política, pressuposto para a democracia. E a boa política, como sabemos, se apoia em um pilar essencial: o respeito aos acordos firmados. Não faltamos ao governo e esperamos da mesma forma reconhecimento, respeito e compromisso da palavra." Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.