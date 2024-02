"O Brasil pode fazer toda a diferença nesse momento de pós-pandemia, alta de inflação e guerra. Segurança alimentar, segurança energética e a agenda do clima são temas em que o Brasil é protagonista e para os quais podemos dar grandes contribuições para o mundo." Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

"Somos mais fortes, mais soberanos, não só quando a Polônia é mais forte, mas também quando a União Europeia é mais forte." Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia.

"Apesar do progresso na detecção precoce do câncer e no tratamento e cuidado de pacientes, existem disparidades significativas nos resultados do tratamento não apenas entre regiões de alta e baixa renda do mundo, mas também dentro dos países." Cary Adams, chefe da União Internacional para o Controle do Câncer.

"A Escola do Esporte significa um enorme avanço na educação de São Gabriel. Quem participar terá a oportunidade de aprender mais, ter uma vida mais saudável e se desenvolver. As famílias poderão ter a certeza de que essas crianças e adolescentes serão supervisionadas por profissionais de diversas áreas, terão alimentação e material de apoio. Estarão longe do que é errado." Lucas Menezes (União Brasil), prefeito de São Gabriel.