"A arte tem muito a contribuir para o desenvolvimento humano, ético e intelectual dos indivíduos e é nosso papel trabalhar para que o acesso a ela seja não um privilégio restrito, mas um direito cidadão." Beatriz Araujo, secretária estadual da Cultura do Rio Grande do Sul.

"O passageiro com os pés no painel pode quebrar o tornozelo e o quadril e sofrer traumas no abdômen, no rosto e no pescoço. Os dispositivos de proteção, como airbag e cinto de segurança, só são efetivos quando o passageiro está sentado corretamente." Alexandre Leme Godoy dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé.

"Autoritários de extrema direita conseguiram ser porta-vozes de um sofrimento social bastante real de pessoas em condições econômicas absolutamente degradantes. (A crise econômica de) 2008 foi uma enxurrada para o mundo." Marina Slhessarenko, pesquisadora do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (Laut).

"Ao longo de 2024, tornaremos real a reforma tributária através da legislação infraconstitucional e da legislação complementar à Constituição Federal. A reforma será enfim uma realidade no Brasil com a simplificação tributária. Vamos nos dedicar muito a essa regulamentação." Rodrigo Pacheco, presidente do Senado (PSD-MG).