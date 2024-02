"Se olharmos para a transversalidade do setor (turismo), que alcança mais de 50 segmentos da economia, vemos a representatividade do trade e a contribuição decisiva para fazer a roda da economia girar. Soma-se a isso, a capacidade do turismo na geração de empregos e na qualidade de vida e desenvolvimento social que o mesmo oportuniza." Marta Rossi, fundadora e CEO do Festuris.

"A gravidez na adolescência é de alto risco. Isso implica em maior probabilidade de mortalidade materna, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, hipertensão, anemia, infecções urinárias, entre outros problemas." Denise Suguitani, diretora executiva da ONG Prematuridade.com.

"Os persistentes ataques terroristas dos houthis contra navios mercantes e suas tripulações civis ameaçam perturbar as cadeias de abastecimento internacionais e a liberdade de navegação, que é crítica para a segurança, estabilidade e prosperidade globais." Brian Nelson, subsecretário do Tesouro dos EUA para Terrorismo e Prosperidade.

"Os que nos atacam não têm ideia do que é comunismo e do que é socialismo. Socialismo é o modo de produzir por meio do qual o Estado é dono dos meios de produção. Não é o que buscamos para nós." Gustavo Petro, presidente da Colômbia.