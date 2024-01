Frases

O Papa Francisco aprovou as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo pela primeira vez como pontífice. O fato ocorreu quando ele foi entrevistado para o documentário "Francesco", que estreou no Festival de Cinema de Roma Pope Francis delivers a speech during a ceremony for peace with representatives from various religions in Campidoglio Square in Rome on October 20, 2020. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) ANDREAS SOLARO/AFP/JC