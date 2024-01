Frases: Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS

"O Carnaval sempre teve grande influência no incremento das vendas no período de sua realização, com fantasias e adereços sendo os artigos mais procurados. Hoje, com o crescimento dos blocos em muitas cidades, aumentou a procura por roupas leves, como bermudas, shorts e camisetas, por exemplo, que fazem as pessoas se sentirem mais à vontade." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"Com a circulação global de pessoas e situações em que, em algumas horas, é possível atravessar continentes, é importante buscar a imunização, garantindo a proteção necessária." Tani Ranieri, diretora do Cevs, ao falar sobre a confirmação de um caso importado de sarampo em Rio Grande.

"Considerando todos os projetos previstos de adequação e o aprimoramento do parque industrial e da cadeia de abastecimento e logística, a Petrobras estima um aumento de produção de diesel da ordem de 40% nos próximos anos." Jean Paul Prates, presidente da Petrobras.

"Enquanto a enxurrada de importações do Mercosul não for revista, a sobrevivência do setor leiteiro estará violentamente ameaçada." Eugênio Zanetti, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS).