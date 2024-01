Frases: Gilberto Porcello Petry, presidente da Fiergs

"Os denominados incentivos não são fruto da generosidade do governo, mas sim compensações fiscais imprescindíveis para gerar e manter empregos e renda para os gaúchos, através da retenção de empresas." Gilberto Porcello Petry, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

"As Forças Armadas, mais do que ninguém, têm absolutamente todo interesse em permanecer ao lado da democracia." José Múcio, ministro da Defesa do Brasil.

"Em 2024, seguiremos trabalhando forte para entregar novas obras de ligações regionais e acessos municipais e também para a manutenção de rodovias em todo o Rio Grande do Sul." Juvir Costella, secretário de Logística e Transportes do RS, sobre o Plano de Investimentos em Rodovias.

"A odontologia brasileira é reconhecida internacionalmente, mas ainda temos entraves burocráticos para que a atuação seja oficialmente aceita fora das nossas fronteiras. Já podemos atuar profissionalmente em Portugal e no âmbito acadêmico temos um termo de cooperação com o Peru, mas queremos avançar muito mais do que isso." Juliano do Vale, presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO).