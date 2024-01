Frases: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil

"As pessoas que ganham até dois salários-mínimos não vão pagar imposto de renda. Nós vamos fazer o que prometemos." Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil.

"A ideia de justiça social é injusta porque é violenta, e é injusta porque o Estado se financia com impostos." Javier Milei, presidente da Argentina.

"O cenário macroeconômico sinaliza para um crescimento gradual do consumo ao longo do ano, acompanhando as sazonalidades, o comportamento das principais safras, os fatores climáticos como excesso de chuva, secas e ondas de calor e a demanda internacional de alimentos." Marcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

"O desenvolvimento social e humano passa pela educação e principalmente, por um ambiente escolar moderno, com estruturas seguras e adequadas para o convívio diário das crianças, jovens e professores." Professor Bonatto, deputado estadual (PSDB).

"Não há necessidade de providenciar a confecção da Carteira Nacional de Identificação imediatamente. A população pode aguardar os meses de menor demanda, a partir de abril, para que se encaminhe com calma." Katia Reolon, diretora do Departamento de Identificação do IGP.