"Precisamos aplaudir quem labuta na atividade primária, principalmente com a uva, pela produção dos melhores vinhos, espumantes e sucos." Giovani Feltes, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), na abertura oficial da Colheita da Uva.

"Temos uma atuação fundamental no apoio à agricultura familiar, que exerce uma função relevante na segurança alimentar e ajuda no equilíbrio dos preços dos alimentos em todo o País." Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil.

"A nomeação de novos agentes socioeducadores beneficiaria o serviço público, permitindo que a socioeducação ocorra de forma efetiva. A Fase tem um caráter educativo que não pode ser ignorado, e é preciso que haja servidores para isso." Luciana Genro, deputada estadual (Psol).

"O fato de o consumidor registrar negativação passada não significa que vá também deixar de pagar aquisições futuras. A contratação de serviços essenciais (plano de saúde) não mais pode ser vista pelo prisma individualista ou de utilidade do contratante, mas pelo sentido ou função social que tem na comunidade." Moura Ribeiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).