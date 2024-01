"Divergência e polarização sempre vão existir em todo o mundo. Mas acho que o que estamos, aos poucos, resgatando é a civilidade, a capacidade de as pessoas que pensam diferente poderem sentar-se à mesma mesa sem se agredirem, sem se insultarem, pensando nas melhores soluções." Luís Roberto Barroso, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ao solicitarem a inclusão do CPF na nota, os consumidores não só concorrem a diferentes premiações no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) como ajudam a evitar a concorrência desleal entre as empresas." Fernando dos Santos, coordenador do NFG.

"Pais e responsáveis precisam ter plena consciência de que lugar de criança é na cadeirinha ou no assento de elevação, com cinto de segurança. Nunca no colo." Anice Metdzdorf, diretora do Simers e integrante do Núcleo de Pediatria da entidade.

"Há um claro aumento na discriminação e na xenofobia, mas o que há de novo, além disso, é uma maior tensão social. Trabalhos já realizados em Portugal mostram que a imigração nunca foi tão politizada no país." Ana Paula Costa, vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa e pesquisadora do Instituto Português de Relações Internacionais.