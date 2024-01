"Há uma reação no preço do arroz, que é bom para o produtor, mas impacta o consumidor que acaba pagando mais caro pelo alimento na cesta básica. Há uma necessidade de ampliar a oferta do produto, sem recorrer à importação, e este tema é de interesse do governo brasileiro para não pesar no bolso do consumidor." Edegar Pretto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

"Em, 2023, tivemos uma economia mais forte e resiliente do que o esperado, mas não deveríamos nos precipitar." Gita Gopinath, primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"A estação mais quente do ano começou agressiva, com a sensação de calor acima da média, com os tradicionais dias abafados, impactando na compra de ventiladores e ares-condicionados." Arcione Piva, presidente do Sindilojas POA.

"É estarrecedor que usuárias de serviços de saúde sofram qualquer tipo de violência, abuso ou importunação sexual, seja em procedimentos ou exames. Por isso, é tão importante o projeto de lei que assegura às mulheres o direito de ter como acompanhante uma pessoa de sua livre escolha durante consultas e exames." Pablo Melo (MDB), vereador em Porto Alegre.