"A disposição de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) para adotar práticas relacionadas ao ESG mostra uma crescente conscientização sobre a necessidade de considerações ambientais, sociais e de governança na estratégia corporativa." Cleber Genero, vice-presidente de PMEs da Serasa Experian.

"Teremos um ano atípico em relação ao clima, devido ao efeito do fenômeno El Niño, com chuvas e calor, fatores que favorecem a manutenção dos criadouros do mosquito (da dengue), o que pode aumentar ainda mais o índice de infestação." Fernando Ritter, secretário municipal de Saúde de Porto Alegre.

"Se for confirmado o nome de Benedito Mariano na Secretaria de Segurança Pública, já entra fazendo gol de placa. Será possível até recuperar o Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania)." Tarso Genro (PT), ex-ministro da Justiça e ex-governador do RS.

"A Junta Comercial vai focar muito na gestão do negócio, na capacitação, de forma totalmente gratuita para os empresários. Percebemos que as pessoas têm dificuldades e, às vezes, as informações não conseguem chegar até elas." Lauren Momback, presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS).