"Antes da política de cotas, nós tínhamos em torno de 6% de negros, negras, deficientes, quilombolas, nas universidades. Hoje, estamos em torno de 40%, até um pouco mais. Isso mostra que a política de cotas está cumprindo seu papel". Paulo Paim (PT), senador gaúcho.

"O Brasil havia saído do Mapa da Fome da ONU em 2014, mas voltou em 2021. É inadmissível que o País, um dos maiores produtores de alimentos do planeta, não consiga garantir a todos um direito tão fundamental quanto a alimentação." Arnoldo de Campos, economista integrante do Instituto Fome Zero.

"É possível apostar que o Brasil vai crescer acima de 2%, ao contrário do 1,5% estimado pelo mercado." Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento e Orçamento.

"Temos motivos para acreditar num ano positivo para o setor automotivo brasileiro. Além da expectativa de crescimento do mercado interno e da produção, devemos celebrar a publicação da MP 1.205 que instituiu o Programa Mover. Trata-se de uma política industrial moderna e inteligente, que garante previsibilidade a toda a cadeia automotiva." Márcio de Lima Leite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).