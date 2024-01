"A eleição do conselho tutelar teve uma renovação expressiva, e nosso trabalho agora é adequar os conselheiros antigos e novos para que possam trabalhar de forma equiparada." Carolina Aguirre, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre.

"Nestes 163 anos, apresentamos ao País um banco cada vez mais sustentável, moderno e eficiente, sem nunca esquecer nossa missão primordial: cuidar dos mais necessitados do nosso País." Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal.

"Estava prevista a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações que ele se transformou em um evento político e não irei mais. Aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos e o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas." Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais.

"Quem quer o bem do Brasil quer estabilidade e respeito à democracia. Temos o dever de proteger instituições e combater os radicalismos. O 8 de janeiro não pertence a ideologias políticas, é um chamado para permanecermos vigilantes, superando diferenças em nome do que nos une." Eduardo Leite (PSDB), governador do Estado.