"Acho que 2024 não será tão favorável à inflação de alimentos, mas não vejo um movimento tão forte como foi na pandemia. Ainda é cedo para mensurar porque é preciso acompanhar a safra de grãos e a safrinha." José Carlos Hausknech, sócio-diretor da consultoria MB Agro.

"O objetivo da Xiaomi é construir um carro dos sonhos que possa rivalizar com modelos como Porsche e Tesla." Lei Jun, fundador da Xiaomi.

"A expansão da atividade na construção ocorreu principalmente por meio da informalidade, com aumento do emprego sem carteira assinada e por conta própria sem CNPJ." Adriana Beringuy, coordenadora da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Um dos pilares da agenda de neoindustrialização é um setor industrial exportador importante, que ganha mercado e escala, gerando mais emprego no Brasil." José Luis Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES.

"Se todos os atores políticos, sociais, sindicais e empresariais do país compreenderem o momento histórico que vivemos e apoiarem o nosso programa, tenho certeza que haverá luz no fim do caminho." Javier Milei, presidente da Argentina.