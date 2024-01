"É fundamental a utilização de tecnologias novas e disruptivas que não só gerem valor para clientes e consumidores, mas também permitam priorizar a eficiência e a sustentabilidade de seus processos para criar uma economia para o futuro." Francisco Ruiz-Tagle, CEO da CMPC

"O aumento maciço do excedente comercial transformará o Brasil, a médio prazo, numa anomalia latino-americana: um país com excedente em conta corrente. O Brasil um dia será a Suíça da América Latina." Robin Brooks, economista-chefe do Instituto Internacional de Finanças (IIF)

"As contratações que são feitas pelas indústrias para atender as demandas de final de ano são feitas antes, por volta do terceiro trimestre de 2023. Depois, acontece uma desaceleração das atividades, da produção e dos empregos, mas esse ano, a queda das contratações foi mais branda." Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

"A prevenção de fraudes é uma responsabilidade compartilhada entre empresas, consumidores e autoridades regulatórias e todos devem estar atentos para proteger suas informações pessoais e financeiras por meio de ferramentas eficazes." Caio Rocha, diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian