"Após um ano de resiliência do setor de serviços, o fim de 2023 ratifica a perda de fôlego disseminada entre seus segmentos. A confiança caiu pelo quinto mês seguido, influenciada por um pessimismo quanto ao futuro dos negócios." Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).

"A migração germânica contribuiu para o Estado se tornar um espaço pluriétnico, onde são vivenciadas diferentes tradições na língua, culinárias, arte, religiosidade e crenças. Além dos hábitos e costumes trouxeram para a cultura gaúcha, os alemães fomentaram a indústria. Eles foram pioneiros nos setores da indústria de calçado, cerveja, tecelagem, couro e chocolate." Rafael Gessinger, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

O crime de contrabando de cigarros se sofisticou e as organizações criminosas estão ocupando espaço inclusive com 'mulas' para o transporte de pequenas parcelas. Isso vai ser incentivado pela decisão que tivemos no STJ, de que a apreensão de até mil maços é considerada crime de bagatela, insignificante. O que vai acontecer, o resultado imediato, é que vão utilizar mais as pessoas para diminuir as cargas e, com isso, liberá-las (não serem presas)." Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional Contra a Pirataria.

"É fundamental a utilização de tecnologias novas e disruptivas que não só gerem valor para clientes e consumidores, mas também permitam priorizar a eficiência e a sustentabilidade de seus processos para criar uma economia para o futuro." Francisco Ruiz-Tagle, CEO da CMPC.