"Mais do que pelo conteúdo, a reforma tributária é um arco de passagem para a modernização do país e mostra a possibilidade de um amplo arco de alianças para enfrentar o fascismo, o atraso e a perversidade das velhas oligarquias que sobrevivem no lodo das ditaduras." Tarso Genro (PT), ex-governador do RS (2011-2015).

"Se você comparar o preço do diesel com 1º de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras mesmo com a reoneração. Não tem razões para o posto de combustível aumentar. Tem para diminuir." Fernando Haddad (PT-SP), ministro da Fazenda.

"A falta de confiança indica grandes dificuldades para o setor industrial gaúcho retomar a trajetória de crescimento no curto prazo, o que deve gerar impactos negativos nos investimentos e no emprego." Gilberto Petry, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

"O fundo eleitoral com base em 2022 para eleição municipal é um erro grave do Congresso. As pessoas não compreenderão por que em 2020, em uma mesma eleição municipal, foram R$ 2 bilhões." Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.

"Não teremos sucesso em liberar todos os reféns sem pressão militar. Não vamos parar a guerra até a vitória." Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.