"É hora de pensar em políticas, colocar os trens nos trilhos e pisar no acelerador para fazer a redução do trabalho infantil acontecer." Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do Escritório da OIT no Brasil.

"O País está regredindo em matéria de qualidade da democracia, de credibilidade, de transparência, de liberdade de expressão. Estão piorando gradativamente nossos níveis de corrupção. Infelizmente, nos últimos meses, muitos acontecimentos nos levaram a uma deterioração acelerada desse quadro." Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção.

"Não pretendo pautar o julgamento sobre a descriminalização do aborto em curto prazo, porque acho que o debate não está amadurecido na sociedade brasileira, e as pessoas ainda não têm a exata consciência do que está sendo discutido." Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Devemos unir esforços em favor da neoindustrialização. Com um setor industrial mais inovador, dinâmico e competitivo, o Brasil poderá crescer de forma vigorosa e sustentável e gerar a renda e os empregos necessários para melhorar a qualidade de vida da população." Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).